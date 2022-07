De Russische ramp in het kort

Zo’n foto had ik nooit eerder gezien: Sovjet-cavalerie op prachtige schimmels houdt een overwinningsparade in de stad die tegenwoordig meestal Lviv wordt genoemd, en nu in Oekraïne ligt. Maar als deze foto wordt gemaakt, eind 1939, heet de stad meestal Lwów, op zijn Pools. Dat komt omdat de stad op dat moment ook Pools is geweest. Volgens de geheime protocollen van het Hitler-Stalinpact van 1939, waarbij de beide dictators Polen en de rest van Oost-Europa onder elkaar verdeelden – zoiets schrijven is in het Rusland van nu tegen de wet – werd Lwów nu plotseling deel van de Sovjet-Unie.

Dat hele pact wordt in Poetins Rusland nu het liefst onder het tapijt geveegd, als een onbetekenend uitstel van de Grote Patriottische Oorlog, maar de foto wekt geenszins de indruk alsof hier in Lviv in 1939 wordt geïmproviseerd. Integendeel, het is duidelijk feest voor de Sovjet-troepen. *)

*) De stad heet in het Duits Lemberg en zij heeft zelfs een niet-gangbare Nederlandse naam, Leeuwen, wat een vertaling is van Lwów [spreek uit: Lvoev]