Het ging zeker medium in Nederland achteraf te ver om te laten staan dat Oekraïne door de bombardementen teruggeroepen is naar “de realiteit”. Maar zo redeneert men wel.

Marit de Roij over hoe het discours van de Nedermedia bepaald wordt door Moskou:

Er wordt al een decennium een informatieoorlog tegen ons gevoerd, maar we verdedigen ons niet. Sterker nog: de aanvaller wordt een handje geholpen door de journalistiek die nog geen idee heeft hoe hiermee om te gaan. Dit heeft grote gevolgen. Voor de oorlog tegen Oekraïne, omdat Russische desinformatie die doorsijpelt in onze media het animo voor wapenleveranties en sancties onder beleidsmakers en de bevolking verkleint. En voor onszelf, omdat de Russische informatieoorlog erop gericht is verdeeldheid te zaaien en onze samenleving te destabiliseren – en daar bijzonder goed in slaagt. Taal doet ertoe.

