De reconstructie die geen reconstructie was

Geachte mevrouw Halsema, beste Femke, makers van Medialogica,

Sinds 7 oktober 2023 heb ik, ook persoonlijk en in real life, behoorlijk wat narigheid te verstouwen gehad. Toch was ik tot voor kort, om precies te zijn tot gisteren, niet moedeloos. Wel bezorgd, en vaak kwaad.

Bezorgd zoals iedereen over de totale ontsporing aan de top van het wereldtoneel: Trump, Poetin, Netanyahu, Doha, Iran, en de impact van hun cynische powerplay op burgers aan alle kanten. Over de verlammende informatievervuiling en propaganda, waarin je soms niet meer weet waar te beginnen. Over de groei en normalisering van rechts-extremisme, rechts-radicalisme en zelfs neonazisme, aangewakkerd door media en opiniemakers. Dat alles treft hier te lande vluchtelingen en Nederlandse moslims vaker dan Joden, onder wie ook vrienden, nog steeds, van mij. Enfin, u kent het.

Ik ondertekende Joden zeggen nee. Ik verdedigde anti-Israëlische Joden (mits geen larpende fantasten) in hun basisrecht om zich uit te spreken. Tegelijkertijd was direct zichtbaar hoe klassiek antisemitisme weer oplaaide: bloedsprookjes, ‘babymoordenaars’, Holocaustdistortie, Khazarentheorettes, Rothschild-geouwehoer, en dat van alle kanten. Van nazi’s, van “wappies”, en helaas, als grootste groeifactor, van links. Radicale en polariserende stemmen werden ineens salonfähig, en dat vooral in kringen van fuserend GroenLinks-PvdA. Er waren dieptepunten, zoals rond de opening van het Holocaustmuseum.

– door Natasha Gerson. Lees het stuk hier