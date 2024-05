De PVV, antisemitisch tot op het bot deel 4

“Frankfurter Schule” is een nogal intellectueel aandoende manier om te zeggen “de joden”. Inderdaad, joodse marxisten, het is gisteren nog aan de orde geweest.

Het is tamelijk bijzonder de aanduiding van de nazi’s of de fascisten als extreem-rechts tot een joods complot te verklaren. Denk er aan als Bosma morgen die krans neerlegt. Fennema is er niet meer om Bosma op deze inzichten te laten promoveren.

