De otter helpen veilig over te steken

In Nederland eindigt het leven van veel otters helaas op het asfalt. Jaarlijks wordt namelijk een kwart tot een derde van alle otters in Nederland slachtoffer van het verkeer. Een nieuw overzicht van faunavoorzieningen voor otters helpt wegbeheerders om otters veilig te laten oversteken.

De terugkeer van de otter in Nederland is een groot succesverhaal. Sinds de herintroductie tussen 2002 en 2009 is de otter nu weer in een groot deel van de Nederlandse wateren te vinden. Ons drukke wegennetwerk vormt echter nog een grote bedreiging. Hoewel otters vaak als waterdieren worden gezien, zijn het in feite echte oeverdieren. Tijdens het markeren van hun grote territorium en het zoeken van een nieuw leefgebied kunnen ze dagelijks flinke afstanden afleggen, zowel zwemmend als over land.

Wanneer de otter over de oever loopt en daarbij een weg kruist, ontstaan gevaarlijke situaties. Het is dan ook geen wonder dat aanrijdingen de grootste bedreiging zijn voor otters in Nederland.

– Lees verder bij de bron