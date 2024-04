De onstuitbare vooruitgang

De specialist vermoedt iets “interns”, schildklierwerking die te hoog is, ook al is de klier genuket op de gemakkelijk te onthouden datum 6 augustus 2007 A.D., Hirosjimadag. Bloedonderzoek is gewenst en dat kan, een loket verderop. “Heeft u een afspraak?” vraagt de automaat. Nee, dat heb ik niet. Ik krijg nr. I147. Op het afroepbord zijn ze toe aan I122. Dat wordt een stief kwartiertje wachten. De man naast mij heeft I105 en hij wacht al twee uur. Dus de afroep gaat niet in numerieke volgorde?

Dan komt er een jonge vrouw langs die vrijwilligers zoekt voor een proef met een bloedafnemende robot. Als ik deelneem krijg ik meteen voorrang bij de echte bloedafname. “Daar wacht u zeker nog anderhalf uur op”. Doe mij maar de robot. Die zoekt een ader, ontsmet, prikt en brengt een pleister aan. Meesterlijk.

Die wordt bediend door twee studentachtige jongeren, aangevuld door de wervende vrouw. We kunnen er van op aan dat er altijd iemand ter begeleiding bij moet zijn, dus wat de winst aan personeelsbesparing is? Maar zo gaat dat met automatisering. De toekomstige begeleider is ongetwijfeld goedkoper dan degene die nu de bloedafneemprik uitvoert: vast kapitaal vervangt vlottend kapitaal, om het eens lekker marxistisch uit te drukken.

Ruim een maand geleden heb ik een operatie ondergaan die mij enige tijd het gebruik van openbaar vervoer of fiets ontzegd heeft. Maar mij dunkt dat ik nu wel weer de tram kan wagen. Een bewegende tekst op de haltepaal deelt mij mede dat de trajecten van lijn 1 en lijn 3 verwisseld zijn. Wat de diepere bedoeling hiervan is moeten we maar even bekijken op gvb.nl. Iedereen heeft natuurlijk een telefoon met internetverbinding op zak, behalve ik dan. Het maakt niet uit, want gvb.nl laat mij weten dat er vacatures zijn en dat de metro de ruggengraat (die spelling maakt mij nog steeds woedend) van het net is. Wat het net is moet je verder maar uitzoeken, dat laat gvb.nl niet weten. Dus waarom we daarnaar verwezen worden? Maar inderdaad, lijn 3 brengt mij waar anders lijn 1 – die toch al helemaal niet in deze buurt thuishoort – had moeten komen. Dat moet ik dan wel aan de conductrice vragen. Of hoe heet die persoon in dat hokje tegenwoordig?

Die heen en weer schuddende tweeassige tweeramers, die tot eind 1950 in Amsterdam hebben rondgereden, kondigden het einde van de tram aan, dat was toch niet houdbaar. Gelukkig kwam er de gelede tram die het vervoer per rail weer populair maakte, drieledig, achtassig, comfortabel. Daar heeft men iets op gevonden. Een vijfledige achtasser die bij een beetje tempo wild heen en weer schudt. Comfort. En de binnenstad en negentiende-eeuwse gordel hebben helemaal geen tram nodig, fietsen of lopen is beter. Vindt het dagelijks bestuur van de stad. Dus het mes gaat verder in het net, want Groen66 is de baas in Amsterdam. Om er op vooruit te lopen kun je op gvb.nl dus al niets meer over lijnenloop aantreffen, ook al wordt de suggestie gewekt dat je er daar voor terecht moet.

Op het thuisfront kondig Post.nl de komst van “een groot pak” aan, gelieve thuis te zijn om kwart voor tien. O nee, half twaalf. Of nee, kwart voor twee. Bij nader inzien morgen en dan op een nader te bepalen adres. Service, heilzame marktwerking!

MUPI’s laten mij weten dat ik er wat van moet zeggen als mijn joodse buurman met haat geconfronteerd wordt. Ik heb geen joodse buurman meer, die is al weggepest. Door een heusche autochtoon. Ik heb dat pas achteraf begrepen. Ik moet er ook wat van zeggen als iemand van Aziatische afkomst gediscrimineerd wordt. Zijn Chinese of Hindostaanse Surinamers inbegrepen, is mijn collega van West-Papoea Aziatisch, of hoef ik daar niet op te letten? Ik moet ook optreden als transvrouwen worden lastiggevallen. Waarom dat uitdrukkelijke “trans”? Hoef ik niet voor alle vrouwen op te komen? Amsterdam is weer eens helemaal okee, holladiejee.

Eén dag in het leven van een Mokumer.

(O ja: deze heeft u niet gelezen: toen ik de wachtkamer betrad werd er meteen “Mijnheer Van der Kluft!” omgeroepen. U heeft inmiddels toch wel begrepen dat dit niet MIJN echte naam is. Wonderlijke ervaring iemand te zien die wel zo heet.)

– Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – own scan, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43393626