De Nobelprijs voor Marina Ovsyannikova!

Ze springt in beeld terwijl de propagandalezers van dienst haar riedel doet. Ze kan haar tekst laten zien en “Stop de oorlog! Nee tegen de oorlog!” roepen.

Dan gaat het beeld snel naar iets heel anders.

Maar het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says: “Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you” And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3 — max seddon (@maxseddon) March 14, 2022

Ze werkt(e) voor dit televisiestation, ze schaamt zich er nu voor. Haar naam is Marina Ovsyannikova. Voor haar actie, waarvan ze geweten heeft dat die haar in de gevangenis zou doen belanden, met marteling en al, heeft ze een boodschap opgenomen.

Hier is het filmpje met Engelse ondertiteling.

– Uitgelicht een still uit de genoemde video.