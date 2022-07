De Nederlander bestaat dus toch

Wie drop doopt in de pindakaas en opeet tijdens de Elfstedentocht op tv is een… Nederlander! Goed geraden! Maar volgens een rapport van gisteren van het Commissariaat voor de Media hebben ‘we’ geen identiteit meer.



Het commissariaat wil de publieke omroep helemaal omvormen. Veel geluk! Ik kom over twee jaar zeker op bezoek in de gesloten inrichting… Het comm is helemaal de weg kwijt, want we hebben teveel stromingen vergeleken met vroeger.

Maar

de ANWB heeft nog steeds 1 miljoen leden,

de FNV bijna

voetbal trekt jaar in jaar uit steevast meer mensen dan ooit

de VVD heeft een wel heel vasthoudende achterban, net als de PVV

de boeren blijken een groepje van bijna eensgezind belang – hoewel ze maar met 50.000 bedrijven zijn. En dus ongeveer 150.000 boerenmensen in die boerengezinnen

Het aantal koren in Nederland is hoger per kop dan waar ook, en we hebben de Matthäus-traditie (ehh ehh – alléén voor hogere m-klasse!). En kijk maar hoeveel korenclubs er zijn…

en dan fietsen, koffie om half elf, of chocola-eten, of Hema-worst…

Maxima snapte het toen niet en nog niet toen ze zei dat de Nederlander niet bestaat. Ja, kijkend naar dikke Willy… Maar die is Rijk, Max! Rijk en een Beetje Dom! Dan is alles anders. En ze heeft nooit gehockeyd of bij de AH vakken gevuld.

Maar wacht even – dan kan iedereen onder de 50 – die dus nooit meer een Elf-St-T ‘live’ heeft meegemaakt – het Schudden! Hallo PVV en Thierry: kijk uit, want Nederlanders zijn bijna Verdwenen – en echt niet door de opwarming van het Friese ijs of importjeugd. Het komt door de smartphone, oftewel internet, Facebook, Twit, Tiktok en Insta… oftewel FTT&I.

Effe proberen of ik begrijp waarom FTT&I zo populair zijn: mijn eerste ex-vriendin van 60 jaar terug – echt waar – flikkert de hele tijd foto’s van haar intussen 9 kleinkinderen op Fb – en ik krijg dan Een Melding. Weer een schattig snoetje met een high-school diploma, weer een frisgewassen hulkje in blazer, jaja aan de rand van een zwembad, of jarig of wat dan ook.

Wat Moet Ik Daar Mee?

Dat is ’t: je gooit wat leuks uit je leven de wereld in, en je krijgt bevestigd dat je ‘leuk’ meetelt. Dat doet het NOS-Journaal heel wat minder. En bij het Jeugdjournaal strooien ze ook walgelijke schietpartijen in Amerika er tussendoor, waar toevallig een kind van net 11 jaar en 11 maanden z’n knie schaafde – maar of je daar kijkertjes van die leeftijd mee vasthoudt…

De 60-plussers zijn gewend aan ‘Het Journaal’ omdat we niet anders kenden en maar één kanaal op tv hadden, en ‘iedereen’ daar naar keek. Niet dat ik er alles van begreep of leuk vond toen ik 11 jr 11 mnd was. Maar je hoefde niet constant vermaakt te worden. Toch waren Veronica’s Countdown en ook Brandpunt internationaal befaamd, ja écht.

O ja: toen de nazi’s Nederland bezetten, ergerden ze zich kapot aan de chaos in het fietsverkeer en het oneindige gekonkel tussen allerlei geloven en geloofjes. Maar nergens ter wereld was er zoveel ongewapend verzet, vooral onderduikers, waar we het eeuwigdurend wereldrecord in hebben en houden. Maar nog steeds begrijpt geen enkele buitenlander onze omroepen. Overigens staat in de Mediawet met naam en toenaam dat de publieke omroep de Elf-St-T integraal moet uitzenden. Moet! Daar keek ik ondanks mezelf van op…

PS1: controle op bedrijven

De grote controleurs van de boeken van bedrijven, de accountants, moeten met hun parasitaire bloedzuigen van die bedrijven stoppen. Officieel doen ze supersaaie onderzoeken op de boekhouding, maar ze verdienen pas echt aan hun Adviezen! Uurtje Megafactuurtje! Ja, ik krijg ook acute darm-, rochel- en slaapziekte als ik twee weken in een raamloos keldervertrek met de boekhouder van Unilever of Shell moet doorbrengen… maar op de twaalfde verdieping leuk met de tofelemonen van de Raad Van Bestuur konkelen, presentatietje tussendoor, lunchje van een ‘goed adresje’, wat frisgewassen assistentes – Ja! Dat Wil Ik Ook Wel… (niet echt, maar relatief). Alsof je de belastingdienst zou inhuren om je uit te leggen op welke manier je de belastingdienst kan tillen… en ze dat ook nog echt uit gaan leggen! Dus: geen dubbele petten meer bij de Ernst & Youngs – het beste zou een delegatie van SP-leden zijn.

PS2: Duitsland verloopt

Ik moest en zou zo nodig even het land uit – dat was Drie Jaar Geleden! Godsamme! Luft! Freiheit! Dus met de trein maar even oefenen en naar… Emmerich! Zes km achter Zevenaar, toch? Niet dan? Kost daar de whisky bij de Aldi (schuin tegenover het station) niet evengoed € 6,89? Indeed, Sir!

Duitse trein in Arnhem leek OK, maar toilet was wonderlijk vies en vuil. Aankomst. Station: enkele ruiten ingegooid en dichtgetimmerd, verveloos, en daar wel heel veel zwerfvuil – echt verlopen, afgeragd, hopeloos. De stad met 30.000 inwoners had diverse zwervers – een stond in de bosjes krachtig omhoog te pissen en lachte vrolijk naar me. Een bakje patat kost 4 euro, zonder. Ik wilde terug met de trein van 19:45 – die kwam niet. Er reed wel een tiental zeer grote goederentrein heen en weer – de Betuwelijn wringt zich hier op het Duitse spoor. Dan opeens Bitte Schnell naar de bushalte. Half uur: geen bus. De achterste helft van de rij ging opeens terug naar het perron voor de trein van 20:45. Wij – mijn nieuwe Nederlandse gelegenheidsvriend en ik – dan ook maar. Die trein kwam wel, maar om 21:15. Station Arnhem was één blinkende schoengepoetste hemel, zwerfvuilloos. Zwerverloos. Nederlands.