Voor degenen die niet bij deze boekpresentatie aanwezig kunnen zijn (het is tenslotte in Amsterdam, nietwaar) dit filmpje van een presentatie.

– Isabelle Fremeaux & Jay Jordan, We are ‘Nature’ defending itself – entangling art, activism and autonomous zones. London: Pluto Press, 2021.

– Uitgelichte afbeelding: By Bstroot56 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48178429