De massamoord in Lidice in 1942, herdacht in de VS, Mexico, Nigeria, maar

Op 27 mei 1942 lukte één van de meest gewaagde aanslagen op nazi-kopstukken: SS’er Reinhard Heydrich, derde man na Hitler, bedenker van de Holocaust en tevens gouverneur van Bohemen en Moravië.

Heydrich had als bijnamen ‘de slager van Praag’, ‘het blonde beest’. Twee gevluchte soldaten voerden de aanslag uit: de Tsjech Jozef Gabčík en de Slowaak Jan Kubiš, geparachuteerd uit Engeland. Hun aanslag heette Operation Anthropoid. Ze schoten massamoordenaar Heydrich neer terwijl hij in Praag in zijn open auto reed op weg naar zijn werk.

De twee strijders verschansten zich in een kathedraal in Praag, waar de SS hen omsingelde. Ze pleegden zelfmoord.

Hitler wilde van de SS enorme en bloedige represailles – en dat gebeurde. Lidice ligt vlak buiten Praag: landelijk, lage heuvels, weiden, wat bos. Ik ben er geweest. De SS vermoordde daar op 10 juni 1942 192 mannen door executie, 60 vrouwen en 88 kinderen. Van de kinderen vergasten de nazi’s er 82 in Chełmno op bevel van Eichmann. In totaal vermoordde de SS 1.300 mensen in reactie op de aanslag.

Het dorp werd geheel verwoest. Er is vlakbij wel weer wat gebouwd. Nu is het verwoeste dorp een groot monument, voornamelijk een parkachtig grasveld. Een beeldengroep van 86 kinderen vormt de kern.

Vele honderden plaatsen in de gehele wereld hebben een stedenband met het dorp.

