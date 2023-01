De maat is vol! De CEO’s van grote olie- en gasbedrijven misleiden ons al decennialang over de dodelijke gevolgen van fossiele brandstoffen voor de opwarming van de aarde. Nu zien we met eigen ogen de moordende droogtes, desastreuze overstromingen en brandende regenwouden. Nu komen de top-CEO’s samen op een zakelijke top in de Zwitserse Alpen onder het mom van bezorgdheid over de planeet — maar intussen drillen ze lustig verder naar nieuwe olie- en gasvelden en boeken ze miljarden euro’s winst. Wij zullen de komende dagen naar Zwitserland reizen met een aanmaningsbrief van burgers aan de olie- en gasreuzen, die eist dat ze een einde maken aan nieuwe olie- en gasprojecten. Sluit je nu aan — dan laten we ze met miljoenen mensen weten dat we door hun leugens heen kijken. Doe nu mee! Met deze aanmaningsbrief eisen we dat u onmiddellijk stopt met het openen van nieuwe olie-, gas- en steenkoolsites en met het blokkeren van de energietransitie die we zo dringend nodig hebben. We weten dat oliereuzen: Al decennialang wisten dat fossiele brandstoffen catastrofale gevolgen hebben voor het klimaat.

Burgers hebben misleid over klimaatwetenschap en de risico’s van hun activiteiten.

Politici hebben bedrogen met desinformatie die twijfel heeft gezaaid en voor vertraging heeft gezorgd. U moet een einde maken aan deze activiteiten, die onze mensenrechten direct schenden. U heeft een zorgplicht voor een schone, gezonde en duurzame omgeving en moet de rechten van Inheemse volken respecteren. Als u niet onmiddellijk in actie komt, besef dan dat burgers overal ter wereld zullen overwegen om rechtszaken aan te spannen om u ter verantwoording te stellen. En dat we massaal de straten zullen blijven opgaan om te protesteren. Het is ongelooflijk moeilijk om hoopvol te blijven nu de wereld van de ene klimaatramp in de andere terechtkomt — van miljoenen mensen in Oost-Afrika die met hongersnood kampen tot de genadeloze vernietiging van het Amazonewoud. Maar wij leggen onze hoop bij de mensheid — bij de miljoenen mensen onder ons die vastberaden zijn om de krachten te bundelen en te eisen dat bedrijfsleiders en politici actie ondernemen. Het is tijd om deze CEO’s wakker te schudden — en hun te laten zien dat 2023 een kantelpunt wordt voor verantwoording. Laten we dit samen waarmaken! Met solidariteit, Vanessa uit Uganda, Greta uit Zweden, Helena uit Ecuador en Luisa uit Duitsland Teken hier