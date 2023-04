De lynx komt er aan, is Nederland er klaar voor?

De wolf, de wilde kat, de goudjakhals hebben Nederland weten (terug) te vinden. Ook de lynx zal niet weten dat het dier een grens overschreven heeft.

De lynx is, voorzichtig, in aantocht. Herintroducties in onder andere Duitsland, Polen en Zwitserland hebben deze grootste wilde-kattensoort weer teruggebracht in de West-Europese natuur, nadat hij door menselijk toedoen uit onze streken was verdwenen. Met meer spontane bosontwikkeling vergroten we de kansen voor de lynx in Nederland.

In de Duitse Harz en het Paltserwoud staan de tellers inmiddels op 55 respectievelijk 25 dieren. Als Nederland werkt aan meer natuurlijk bos, zal de soort z’n weg hierheen ook kunnen gaan vinden. We analyseerden langs welke routes lynxen hun weg naar Nederland zouden kunnen vinden op basis van eigenschappen van het landschap in de tussenliggende gebieden.