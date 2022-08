De lange hete zomer is mij voorbijgegaan

Geert Mak moet bij een of andere gelegenheid gezegd hebben dat dit de laatste “gewone” zomer zal zijn. Volgens mij sta ik er lang niet alleen voor als ik zeg dat die laatste “gewone” zomer allang geweest is. Deze zomer is wat mij betreft niet gewoon, die van vorig jaar (de overstromingen in het Maasgebied, weet u nog?) ook niet, het regelmatig passeren van de 30-gradengrens de afgelopen jaren – wat ooit inderdaad uitzonderlijk was is regel aan het worden.

Zou een goed gesprek met een klimaatpsychologe helpen? Ik zit met het gevoel: wanneer begint die zomer en tegelijk mag ik opgelucht zijn als de kwelling van de hitte voorbij is. En ja, dan ben je in Nederland nog bevoorrecht. China, India, Pakistan, Iran, Irak en allerwegen droogvallende rivieren, maar tout va bien, we kunnen dat met die stikstof best nog even oprekken want dat is goed voor het Christen-Democratisch Appèl.

Wanneer de laatste “gewone” zomer was is iets voor toekomstige weerhistorici.

Nu even een persoonlijke duik naar het einde van een andere, nog “gewone” zomer. Weer was ik ongewild vrijgezel, mijn leven voelde richtingloos en daar was Paul Weller met zijn nieuwe groep die het nog even inwreef.

I play out my role

Why I’ve even been out walking

They tell me that it helps

But I know when I’m beaten

All those lonely films

And all those lonely parties

But now the feeling is off-screen

An’ the tears for real not acted, anymore

I’m all mixed up inside

I want to run but I can’t hide

And however much we try

We can’t escape the truth and the fact is

Don’t matter what I do

It don’t matter what I do

Don’t matter what I do

Don’t matter what I do

Don’t matter what I do

‘Cause I end up hurting you

One more covered sigh

And one more glance you know means goodbye

Can’t you see that’s why

We’re dashing ourselves against the rocks of a lifetime

(In my mind different voices call)

What once was pleasure now’s pain for us all

(In my heart only shadows fall)

I once stood proud now I feel so small

(I don’t know whether to laugh or cry)

The long hot summer just passed me by



The long hot summer, Style Council, 1983

– Uitgelichte afbeelding: Door Zil – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4971228