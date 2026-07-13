De kabouter staat symbool voor harmonie tussen cultuur en natuur

“Dat begint bij de dood van Provo, de protestbeweging die we in 1965 hebben opgericht, om de gevestigde orde te provoceren en wakker te schudden met ideeën over democratie, ecologie en kunst. Ik was het er niet mee eens om Provo op te heffen maar deed toch mee uit solidariteit met de anderen die dat wel wilden. Ik dacht: hemel, hoe moet het nu verdergaan met de revolutie? Ik was ervan overtuigd dat we Nederland en de wereld moesten veranderen met meer vrede en meer houden van de natuur.

Als oudste nog werkende biodynamische boerderij van de wereld heeft Loverendale in Oostkapelle vele mensen geïnspireerd. Ook de Amsterdamse activist Roel van Duijn vond op Loverendale het antwoord dat zijn leven veranderde. In het aardappelveld kreeg hij de ingeving voor de Kabouterpartij, de eerste politieke partij in Nederland met een uitgesproken groene agenda

Als oudste nog werkende biodynamische boerderij van de wereld heeft Loverendale in Oostkapelle vele mensen geïnspireerd. Ook de Amsterdamse activist Roel van Duijn vond op Loverendale het antwoord dat zijn leven veranderde. In het aardappelveld kreeg hij de ingeving voor de Kabouterpartij, de eerste politieke partij in Nederland met een uitgesproken groene agenda

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