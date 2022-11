De Internationale, strijdlied van de arbeidersklasse, ook in China

De Internationale. Een strijdlied dat op zeker ogenblik geannexeerd werd door machthebbers die zich zelf socialist noemden en dus het lied verplicht lieten zingen.

“De staat verdrukt, de wet is logen” zegt de vertaling van Henriëtte Roland Holst. Die slaan we over bij die “socialisten”.

Hoor hoe ontroerend, studenten heffen het lied aan in verzet tegen een regime dat zich nog steeds communistisch noemt.

Students at Tsinghua University protested. What did they sing? The Internationale. From China to Iran to Kazakhstan totalitarianism is being challenged by brave young people who’ve had enough… https://t.co/ERwzMZLhE0

— Paul Mason (@paulmasonnews) November 27, 2022