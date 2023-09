De herfst begint schitterend: vier nummers tien van Krapuul

In 2021 hadden we de Alternatieve Top-2000, samengesteld via inzendingen op twitter (herinnert u zich dat medium nog?). De lijst kon precies gepubliceerd worden tussen kerst 2021 en Pasen 2022. Een storing heeft echter een deel van de gepubliceerde lijst doen verdwijnen, en ja, het was nogal wat werk om al die filmpjes bij elkaar te zoeken.

De top-2000-ellende gaat door op dat publieke radiostation en om er bij voorbaat van af te wezen presenteren wij de Persoonlijke Top-10 van zeven mensen uit de omgeving van deze site: auteur Rob Bloemkolk, samenstelster van de Alternatieve top-2000 @dadaland, permacultuurauteur Liz Hagemann, onze twittervriendin Suffrajet en de actiefste redactieleden Laurent Bruning, Pyt van der Galiën en Arnold van der Kluft.

Iedere notering wordt in tweeën gesplitst omdat zeven filmpjes bij elkaar een zware post oplevert. Maar bij dagelijkse publicatie moeten we toch ruim voor HET begint rond zijn.

We trappen af met nr. 10 van Suffrajet…



A winter’s tale, Queen

Liz Hagemann:



Love spreads, Stone Roses

Een band die twee keer op 10 genoteerd staat. Nog steeds herken ik het geluksgevoel toen radiocollega Willy de Wit de twee door mij verzochte 12″-s meebracht uit Londen, zomer 1989. En ik het op de radio kon draaien, als eerste in Amsterdam – de telefoon stond roodgloeiend.

Het zou net zo goed hoger kunnen staan.



She bangs the drums

Laurent heeft Camel met Lies, hier live in de Hammersmith Odeon. Londen, 1984

Morgen drie andere tienen, en omdat niets zo even vruchteloos als aardig is als oudehoeren over dit of dat van die of deze is de commentaarbox open. Laat er zegen op rusten.

