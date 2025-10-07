De Ganges droogt sneller uit dan ooit – wat dat betekent voor de regio en de wereld

Eeuwenlang hebben de Ganges en haar zijrivieren een van de meest dichtstbevolkte regio’s ter wereld in stand gehouden. Het hele stroomgebied – van de Himalaya tot de Golf van Bengalen – is de thuis van meer dan 650 miljoen mensen, biedt een kwart van India’s zoetwater en is van levensbelang voor een groot deel van de voedselproductie en economische waarde van het gebied. Maar nieuw onderzoek toont aan dat de achteruitgang van de rivier sneller verloopt dan ooit tevoren in de geschiedenis.

De Ganges, een levensader voor honderden miljoenen mensen in Zuid-Azië, droogt uit in een tempo dat volgens wetenschappers ongezien is in de geschiedenis. De klimaatverandering, watergebruik en de bouw van dammen drijven de machtige rivier naar de rand van de instorting, schrijft aardrijkskundige Mehebub Sahana. Dat heeft enorme gevolgen voor de watervoorziening, voedselproductie en economie in de regio.

