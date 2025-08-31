De Fictieve Aanpak Stikstof (FAS)

Het is moeilijk om het nog in neutrale termen te verwoorden, maar na een hele serie ondeugdelijke wetsvoorstellen probeert demissionair kabinet-Schoof er op de valreep nog eentje door te duwen: de spoedwet stikstof moet ervoor zorgen dat de kritische depositiewaarde uit de wet verdwijnt.

In de afgelopen zomervakantie heeft kabinet-Schoof een spoedwet ter inzage gelegd waarin voorgesteld wordt de omgevingswaarden voor het verminderen van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden te schrappen. “De KDW moet uit de wet”, is een belofte uit het verkiezingsprogramma van de BBB, die ook terugkeerde in het regeerakkoord. Het wetsvoorstel lost niets op, is niet juridisch houdbaar en niet praktisch uitvoerbaar. Wel zorgt het voor meer onzekerheid voor ondernemers, of dat nu boeren, bouwers of projectontwikkelaars zijn. En ondertussen blijft de natuurkwaliteit achteruitgaan.

