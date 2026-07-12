De dodelijke hitte in West-Europa, juni 2026

“Er komt een klimaatcrisis als…”.

Welnee, die crisis is er allang. De bosbranden van de afgelopen jaren van Siberië tot en met Portugal hebben we wel genoemd hier. Nu een overzicht van de oversterfte – meer doden dan statistisch verwacht kunnen worden – van de afgelopen maand in een aantal belendende percelen. En de nieuwe hittegolf is er in Nederland bijna weer, elders is die er al.

Duitsland: 5100 doden.

Duitsland telt zo’n 5.100 hittegerelateerde overlijdens tijdens de hittegolf die eind juni heel West-Europa teisterde. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Robert Koch-instituut (RKI). Vooral de bijzonder hete dagen tussen 22 en 28 juni waren fataal, met 4.310 overlijdens. Daarmee overtreft het aantal hittedoden al halverwege het jaar ruimschoots de cijfers van hele voorgaande jaren. Tussen 2023 en 2025 telde Duitsland gemiddeld 2.900 hittedoden per jaar. Vooral voor oudere mensen bleek de hitte fataal. Voor 28 juni stierven zo’n 2.950 mensen ouder dan 85 jaar. Onder de 75- tot 84 jarigen stierven zo’n 1.320 mensen aan de hitte, bij de 65- tot 74-jarigen waren het er 550 en bij de generatie onder de 65 jaar oud bezweken zo’n 300 mensen aan de warmte.

Lees hier verder

België; 1747 doden

Opvallend is het verschil tussen de gewesten. In Vlaanderen stierven tijdens de hittegolf 682 mensen meer dan gemiddeld en in Brussel 159 mensen. In Wallonië gaat het om maar liefst 919 extra sterfgevallen. Dat is niet enkel in absolute aantallen een groot verschil. Ook procentueel vielen er in Wallonië ruim dubbel zoveel zogenoemde ‘hittedoden’ als in andere gewesten. In Wallonië stierven 76 procent meer mensen dan gemiddeld. In Vlaanderen ging het om ruim 31 procent extra sterfgevallen. De Waalse minister van Volksgezondheid, Yves Coppieters (Les Engagés), noemt de cijfers “zorgwekkend”.

Lees hier verder

Frankrijk: 2025 doden

In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf vorige maand zeker 2025 mensen meer gestorven dan normaal. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Stéphanie Rist bekendgemaakt. In het weekend gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte.

Tijdens de hittegolf, die officieel van 22 tot 28 juni duurde, lag vooral onder mensen boven de 45 jaar het aantal doden hoger.

“We zien dat het aantal mensen dat thuis is gestorven in die week met 91 procent steeg ten opzichte van de week ervoor”, zei Rist. Eenzaamheid speelt daarbij volgens haar een belangrijke rol. Oudere mensen krijgen niet altijd de nodige hulp terwijl de temperatuur in huis hoog kan oplopen. Lees hier verder

Voor Spanje worden meer dan duizend mensen gemeld, voor Nederland 480. En kijk uit met vrees en beven naar de volgende golf in plaats van te denken: lekker strandweer.

– Uitgelichte afbeelding: Door Contains modified Copernicus Sentinel data 2026, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=194571130