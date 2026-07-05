De dag dat Poetins Krimbrug in het water zal storten

Weet je waarom de Oekraïners Poetins pronkstuk, de brug die de Krim met het Russisch vasteland verbindt, nog steeds niet kapot gebombardeerd hebben?

Niet omdat Zelensky’s dronepiloten hem niet raken kunnen, ze hebben immers ook de spoorbrug in het noorden van de Krim al weggevaagd. Overal op de Krim verrijzen er rookzuilen, ook rondom de Straat van Kertsj. Er is op het strategische schiereiland geen benzine te koop voor gewone mensen en de gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. Maar uitgerekend de Kertsj-brug, de kilometerslange schakel die de bezetters van de Krim gebruiken om voorraden te ontvangen, die brug die in 2018 door een collaborerende Hollandse firma gebouwd is, is onaangetast. Massa’s toeristen en andere Russen vluchten erover, weg van het onleefbaar geworden schiereiland.

De reden waarom de iconische Krimbrug er nog staat zag ik op een Oekraïense video. Het plan is om alle verbindingen rond de Krim af te snijden, zodat het een eiland wordt dat niet meer bevoorraad kan worden en onverdedigbaar zal zijn. Maar de Kertsj-brug is de achteruitgang en die moet van het Oekraïense leger voorlopig openblijven, tot het eiland bijna leeggelopen is. Pas dan komt de Kertsj-brug aan de beurt en gaat de laatste deur naar de Krim dicht. Pas dan! Beter voor Oekraïne, omdat er dan zo min mogelijk Russen op de Krim achtergebleven zijn. Dat is de agenda.

Is dit een propagandaverhaal en slagen ze er in werkelijkheid niet in de brug op te blazen omdat de luchtverdediging ter plaatse zo zwaar versterkt is? Ik betwijfel het. Het luchtruim van de spoorbrug was ook beveiligd, maar de waarheid is dat de Russische luchtverdediging lang niet opgewassen is tegen de bomvleermuizen van de Oekraïners. In Sint-Petersburg niet, in Moskou niet, bij talloze Russische raffinaderijen en oorlogsfabrieken niet.

BONDGENOTEN TAAIEN AF

Oekraïne lijkt de wind in de rug te hebben. De Belarussische president Loekasjenko is op 26 juni gezwicht voor het ultimatum van Zelensky dat hij de Russische signaalversterkende torens aan zijn Oekraïense grens moest sluiten. De Russische economie lijdt onder de enorme last van de oorlogsindustrie en het nijpende gebrek aan arbeidskrachten voor de op burgers gerichte sectoren. De inflatie stijgt, de rente ook. Bondgenoten keren zich af of worden onrustig. Loekasjenko levert Rusland nu brandstof, maar bedingt een anderhalf maal zo hoge prijs. Kazachstan voelt zich niet meer gebonden aan Rusland en zijn opportunistische president Tokayev sluit reuzendeals met de VS, bijvoorbeeld over het zeldzame metaal wolfram. Armenië, een ouwe trouwe vazal van Rusland, opent zich nu voor de EU. En zelfs Trump zet zich even aan de kant van Oekraïne.

Poetin geeft Europa de schuld. Wij zijn de vijand, specifiek Duitsland, want dat land is volgens hem ‘neonazistisch’, vertrouwde hij laatst een groep jongeren toe. De AFD bedoelde hij daarmee niet.

40 DAGEN

Toch ben ik er allesbehalve gerust op. Poetin heeft Zelensky’s voorstel voor een staakt-het-vuren afgewezen, ook nadat mijn held Volodymyr hem gezegd had anders een offensief van veertig dagen te beginnen. Dat offensief is dus nu aan de gang en Rusland merkt het, maar Poetin negeert het zoveel hij kan. Hij erkent ‘problemen’, maar zegt die onder controle te hebben. Alle raffinaderijen zullen ijlings worden gerepareerd en de Krim zal door schepen worden bevoorraad. En op de grond maakt het leger, zegt hij, ‘geweldige vorderingen’.

Wat kan Poetin doen? Hij kan niet op gelijke voet wraak nemen. Oekraïense raffinaderijen bombarderen? Die zijn er niet. Oekraïense dronefabrieken dan? Die zijn klein en op wel 600 plaatsen verborgen.

Het Kremlin kan proberen door te dringen in de Donbas en dan de overwinning uitroepen. Dat is, indien mogelijk, Poetins beste kans. Maar hij kan in zijn waanzin alsnog het centrum van Kiev aan puin bombarderen. Hij kan een aanval op de Baltische staten beginnen, of toch maar een atoombommetje werpen. Allemaal zelfmoordvarianten.

HET BEGIN VAN DE ONDERGANG

Het veertigdaagse offensief van Zelensky eindigt op 4 augustus. Dat is de datum die als het begin van de definitieve ondergang van de Sovjet-Unie wordt beschouwd, het was in 1991 de dag dat Gorbatsjov op vakantie naar de Krim ging, de dag dat conservatieve militairen een putsch tegen hem beraamden. Die putsch zou mislukken.

En wat zal 4 augustus 2026 brengen? Ik krijg het idee dat dan de Krimbrug in het water zal storten en de Krim definitief afgeknepen wordt.

Tellen jullie met de dagen van het 40-daagse Oekraïense offensief mee? Helpt om de voortgang van de isolatie van de Krim te zien. Op de dag dat ik dit geschreven heb is het de vijfde dag. (Het is inmiddels de tiende dag.)

– Uitgelichte afbeelding: By Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232128