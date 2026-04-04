De boekenbranche en het zelfbedrog

Na alle ruis van de Boekenweek is het voor de literaire wereld hoog tijd voor een reality check. Terwijl er vorig jaar al 2 miljoen minder boeken werden verkocht in Nederland, staat de teller voor de totale boekenmarkt dit jaar tot nu toe op minus 3 procent afzet en voor alleen Nederlandstalige boeken op minus 5 procent. De afgelopen Boekenweek zag vergeleken met vorig jaar een algemene omzetdaling van 6 procent en voor Nederlandstalige boeken zelf een min van 8 procent. En binnen het literair-culturele segment is Nederlandstalige literaire fictie de hardste daler (inmiddels bestaat meer dan 20 procent van de omzet van de Nederlandse boekenmarkt uit ‘anderstalige’ boeken). De koele harde feiten zijn onmiskenbaar: de boekenbranche heeft een probleem.

Niet dat dit het feestgedruis dempt. Als de Nederlandse boekenbranche ergens door wordt gekenmerkt, is het immers een misschien wel verontrustende mate van literaire zelfoverschatting. Zo meldde de jury van de Libris Literatuur Prijs bij de bekendmaking van de shortlist onlangs dat het ‘erg goed’ gaat met de Nederlandstalige literatuur, die ‘niet onderdoet voor het beste van de internationale literatuur’. Een heugelijk oordeel dat alleen gegeven is aan hen die nooit een roman in het Frans, Italiaans, Spaans, Duits, Pools, Hongaars, Koreaans of Swahili lezen.

– Bastiaan Bommeljé, verder lezen bij Tzum