De bloem der natie: het meizoentje

Het is een lullige verkiezing en de uitslag is toch verrassend. Het meizoentje – het mei- in dit woord is equivalent aan het made- van de gangbaarste naam, en het betekent weide – is het geworden. Ooit vreesde Thijsse voor het verdwijnen van dit plantje, want De Boeren hebben het al vele tientallen jaren op de bonte weide voorzien. Wat er ook verdwenen is uit de wei, niet dit bloempje. Geluk ermee.

Het madeliefje is met een ruime meerderheid gekozen tot Nationale Bloem van Nederland. Dat is zojuist bekend gemaakt in de radio-uitzending van BNNVARA‘s Vroege Vogels op NPO Radio 1.

De paardenbloem, het madeliefje, de wilde kievitsbloem, het fluitenkruid en de pinksterbloem streden de afgelopen weken, met ieder een eigen ambassadeur, om die titel Nationale Bloem van Nederland. In totaal is er de afgelopen weken ruim 53.000 keer gestemd.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD): “De Nationale Bloem Verkiezing is een sympathiek initiatief dat mensen bewust laat kijken naar al die prachtige wilde bloemen om ons heen. Het brengt de mensen dichter naar de natuur en dat is mooi, want de natuur en de samenleving hebben elkaar nodig.”

– Uitgelichte afbeelding: eigen foto AJvdK. Het speenkruid overheerst, maar dat is niet in de finale gekomen…