De Auteursrechtenmafia: het geval Jabbar vs. CrazyPhunk

(Een nieuw artikel over de absurde rechtspraak met betrekking tot auteursrechtelijke mafiapraktijken. Met toestemming overgenomen van Martine Bakx)

Taxichauffeur Jabbar is door deze foto van het Drents Museum op zijn website in een juridische nachtmerrie beland. Na vele zittingen, brieven en processtukken moest hij €2.769,08 betalen van de rechter. Ik wilde* hoger beroep aantekenen om dit vonnis vernietigd te krijgen en ben daarom deze crowdfunding gestart.

CC BY SA 3.0

Het verhaal van de webbouwer:

“Mijn klant ontving afgelopen zomer een brief die hij als intimiderend heeft ervaren. In de brief stond een schikkingsvoorstel van maar liefst €1.080,00. De gemachtigde van de fotograaf beweerde dat zijn cliënt 3x een tarief van €360,- was misgelopen aan inkomsten door het gebruik van deze foto.

Mijn klant dacht dat hij opgelicht werd en stuurde het door naar mij. Ik ben zijn websitebouwer, ik heb die foto geplaatst. Ik legde hem uit dat ik de foto via Wikipedia had. Foto’s van Wikipedia mag je gratis gebruiken en aanpassen, zelfs voor commerciële doeleinden. Ze worden aangeboden met een zogenoemde Creative Commons licentie. Mits aan naamsvermelding/attributie is voldaan… Ik heb echter verzuimd te voldoen aan de naamsvermelding eis.

Reden hiervoor is dat op de licentiepagina, duidelijk aangegeven wordt dat de foto vrij te (her)gebruiken is, zelfs voor commerciële doeleinden. Kortom, ik dacht een geschikte foto te hebben gevonden. De verplichte eis tref je pas aan wanneer je naar beneden scrollt op de licentie pagina. De eis is helaas zo geplaatst dat je deze niet in een eerste oogopslag kan zien, ik dacht dat hergebruik prima zou zijn. Ik heb het voorbehoud van de ‘naamsvermelding eis’ simpelweg over het hoofd gezien.

Ik stelde de taxichauffeur gerust en gaf aan dat ik het af zou handelen met de fotograaf.

Ik meldde me als ‘dader van het delict’ bij de gemachtigde van de fotograaf, erkende dat ik de naam (het pseudoniem CrazyPhunk) had moeten vermelden en bood mijn excuses met €50,- vergoeding aan. De gemachtigde jurist wimpelde mijn schikkingsvoorstel af en richtte zich opnieuw tot Jabbar. De taxichauffeur deed nogmaals hetzelfde schikkingsvoorstel, de jurist hield vast aan €1.080,- en niet veel later werd er gedagvaard.

Jabbar heeft Koerdisch-Iraakse roots, is de Nederlandse taal niet voldoende machtig om de dagvaarding, bestaande uit vele pagina’s, te begrijpen en heeft mij gemachtigd om zich te verweren.

Ons verweer is helder. De inbreuk is direct erkend en er is een tegenvoorstel gedaan. De foto heeft nergens te koop gestaan. Het lijkt mij niet geloofwaardig om €360,- per jaar te betalen voor deze foto, onder deze licentie en gestelde voorwaarden.

De fotograaf heeft mijn inziens geen schade opgelopen omdat zijn naam nimmer is vermeld. De foto heeft hij immers zelf met een Creative Commons licentie verspreid onder een andere naam, de naam CrazyPhunk. Die via de file-pagina op Wikimedia niet te herleiden is naar werkelijke naam (!).

Op de dag van de dagvaarding d.d. 13 september 2022, ben ik persoonlijk als gemachtigde van Jabbar op de rechtbank te Assen verschenen. Daar werd mij duidelijk gemaakt dat er geen ruimte was om mijn verweer mondeling toe te lichten. De griffier deelde mede dat het uitsluitend schriftelijk moest worden afgedaan.

Ik had graag duidelijk willen maken dat de verhouding tussen het gebruik van een deze foto, onder de CC-BY-SA 3.0 licentie en voorgestelde schikkingsbedrag in onze ogen buiten elke proportie is. Zeker gezien de wijze waar op de foto wordt aangeboden op het internet, hetgeen suggereert dat het hier een foto betreft waarbij hergebruik, onder deze licentie, (juist) gestimuleerd lijkt te worden.

Er kwam een tussenvonnis waarin stond dat ik mezelf als gemachtigde niet aansprakelijk kon stellen. Dit omdat ik namens Jabbar verweer had gevoerd en hij als zodanig gedagvaard is.