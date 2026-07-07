Damascus: bomaanslag op hotel waar Macron verblijft

Buiten het hotel in Damascus waar de Franse president Macron verblijft zijn drie bommen ontploft. Daarbij zijn tenminste 18 mensen gewond geraakt. Macron zelf had het hotel even eerder verlaten.
MAJOR BREAKING: multiple bombs have just exploded outside of the hotel where France’s president Macron stayed in Damascus, Syria. At least 18 people have been wounded.
Macron is safe thank God. pic.twitter.com/0Ul1sfKQtx
— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 7, 2026
De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk moeten de daders gezocht worden in de hoek van ISIS (of wat daar nog van resteert). In jihadistische hoek is men niet erg gecharmeerd van de pogingen van de Syrische regering toenadering te zoeken tot het Westen.
Uitgelichte afbeelding: Door Влада на Република Северна Македонија – Заеднички изјави за медиуми пред работната вечера во Париз со претседателот на Франција Емануел Макрон, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114931456