Dag van de Arbeid 2023 – FNV

Vakbond FNV organiseert op 1 mei, de traditionele strijddag van de arbeidersklasse, een manifestatie in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. De manifestatie begint om 16.30 uur, onder het motto ‘Nederland verdient beter’.

Op maandag 1 mei komen we samen in Amsterdam om te strijden voor een beter Nederland. Want de hoge werkdruk, de dure boodschappen en de achterblijvende inkomens zorgen voor grote problemen. Voor te veel Nederlanders is het niet meer te doen. Verandering is nu echt nodig. Daarom voeren we actie voor een leefbaar loon, respect en rechtvaardigheid. Doe je mee?

15:00 uur Actiemars naar het Martin Luther Kingpark (startlocatie maken we binnenkort bekend)

16:30 uur Manifestatie en programma in Martin Luther Kingpark, met als thema ‘Nederland verdient beter!’

19:30 uur Einde programma