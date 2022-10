Dag schoonheid!

Studentes aan de Al-Zahra-universiteit in Teheran zingen Bella ciao en een lied in het Farsi dat duidelijk geënt is op El pueblo unido jamás sera vencido. Ook zonder Internationale is er een internationale strijdliederencultuur.

Iranian students at Tehran's Al-Zahra University on Sunday sang together an Iranian version of the Italian protest folk song "Bella Ciao" as well as the "Woman's Anthem" by @yarrahimehdi and @monaborzouei. pic.twitter.com/9SEmfRCeyV

— Iran International English (@IranIntl_En) October 9, 2022