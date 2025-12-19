Dader aanslag Brown University pleegde zelfmoord

De man die verdacht werd van de schietpartij op Brown University waarbij zaterdag twee studenten omkwamen en negen anderen gewond raakten, is dood aangetroffen in Salem, New Hampshire. Na de aanslag op Brown University heeft de man waarschijnlijk ook nog een hoogleraar aan het Massachussets Institute of Technology (MIT) vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde.

De dader is ene Claudio Manuel Neves Valente, een Portugees staatsburger. Eerder werd er druk gespeculeerd dat de aanslag een islamistische achtergrond zou hebben, maar daar is dus geen sprake van. Neves Valente studeerde kort na de eeuwwisseling natuurkunde aan Brown University. Recentelijk woonde hij in Miami.

De politie kwam hem op het spoor na een tip van een man die hem kort voor de aanslag op de campus van Brown had zien rondlopen. Blijkbaar kwam het tot een woordenwisseling tussen beide mannen.

De tip leidde er toe dat het OM een opsporingsbevel uitvaardigde tegen Neves Valente. Toen de politie een opslagruimte in Salem doorzocht, vond men zijn levenloze lichaam.

Over het motief van de moorden is nog niets bekend, maar dat moet vermoedelijk in de persoonlijke sfeer worden gezocht. Voor zover nu bekend kende Neves Valente beide doodgeschoten studenten niet persoonlijk, maar hij had dus een geschiedenis met Brown University. Nuno Gomes Loureiro, de MIT-hoogleraar, studeerde samen met Neves Valente aan de universiteit van Lissabon.

