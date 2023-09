Dacht je dat ik zo’n dwaas was: Vier nrs. 7

Er zijn precies twee nummers die twee keer genoemd worden in de acht lijstjes waarop de extravaganza gebaseerd is. Gabriëlle heeft deze op 7, Pyt op 10.



A day in the life, Beatles

Suffrajet:



Rocket man, Pearls Before Swine

Laurent:



Wuthering heights, Kate Bush

Arnold, ik dus:

Dat er geen rechtvaardigheid in het hitwezen is bewees het lot van dit schitterende nummer, geschreven door Richards & Jagger. Het had een hit moeten zijn en wellicht zou ik het dan niet zo hoog in mijn lijst hebben. Ik sta niet alleen: na de dood van John Peel werd zijn koffertje met Persoonlijke Favorieten geopend en daar zat deze single ook in. De begeleiding is grotendeels van het orkest van Andrew Oldham.

Als Jigsaw zou deze band alsnog aan succes ruiken.



So much in love, Mighty Avengers

– Uitgelichte afbeelding: By slydogmania – YouTube, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101980874