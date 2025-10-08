D66 sluit een coalitie met JA21 niet uit

D66 sluit een coalitie met VVD, CDA, BBB en JA21 niet uit. Zo’n coalitie heeft niet Rob Jetten’s voorkeur, maar volledig afwijzen doet hij het niet.

Als we de peilingen mogen geloven kom je dan tussen de 65 en 70 zetels uit. Voor een meerderheid heb je 76 zetels nodig, dus je komt nog zeg 10 zetels tekort. De CU doet niet mee aan zo’n rechtse coalitie en ik mag toch écht hopen dat niemand met de geschifte extreemrechtse complotmalloten van FVD in zee gaat. Blijft over de SGP (3 zetels), maar dan heb je nog bij lange na geen meerderheid.

Er kan natuurlijk nog veel veranderen – peilingen zitten er soms flink naast – maar erg realistisch lijkt deze optie voorlopig niet. Dat Jetten zo’n neoliberale nachtmerrie coalitie niet bij voorbaat uitsluit is is natuurlijk wél veelbetekenend.

