Crowdfunding site nazitruckers gehackt; gegevens op straat

De crowdfunding website GiveSendGo is afgelopen zondag gehackt. Hackers bemachtigden de namen en locaties van 92.844 mensen die donaties hebben verstrekt aan de organisatie van het nazikonvooi dat inmiddels al bijna een week het centrum van Ottawa platlegt.

De gegevens zijn inmiddels gepubliceerd op de website Distributed Denial of Secrets, maar helaas alleen toegankelijk voor journalisten en onderzoekers.

Uiteraard is er inmiddels het nodige gepubliceerd/gelekt. Zo blijkt meer dan de helft van de donoren afkomstig te zijn uit de VS, wat ongetwijfeld niemand zal verbazen.

Pikanter: een aantal donaties is afkomstig van mensen die werken in het Huis van Afgevaardigden en zelfs het Ministerie van Justitie. Tijd ze op te sporen en met onmiddellijke ingang te ontslaan:

GiveSendGo is opgericht door conservatieve christenen van het type dat je uitsluitend aantreft in de VS. Vergeleken met dit soort Amerikaanse christenfundi’s zijn de inwoners van Urk bakens van verlichting.

Bezoekers van GiveSendGo werden zondag omgeleid naar de site GiveSendGone, waar men onderstaande beelden voorgeschoteld kreeg:

GiveSendGo lijkt de controle over de eigen site terug te hebben, maar is nog steeds offline.