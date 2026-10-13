Crisis in de Sahel breidt zich uit: vier miljoen mensen op de vlucht

In de Centrale Sahel zijn nu bijna 4 miljoen mensen ontheemd of op de vlucht vanwege politieke spanningen en ernstige veiligheidsproblemen. Het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR maakt zich steeds meer zorgen over de escalerende crisis in vooral Mali, Burkina Faso en Niger.

Volgens de UNHCR maken aanhoudende aanvallen op burgers, overstromingen, droogte en ernstige tekorten aan humanitaire financiering de situatie nog een stuk erger. De combinatie van bedreigingen dwingt steeds meer gezinnen om op de vlucht te slaan, binnen en buiten de regio.

In Mali zijn afgelopen zomer nog meer dan 80.000 mensen uit Burkina Faso aangekomen, van wie 14.000 kinderen. Dit vluchtelingenaantal is vergelijkbaar met het aantal inwoners van de gastgemeenschap in Koro zelf, in het zuiden van Mali. Hun aanwezigheid zet dan ook enorme druk op de plaatselijke voedsel- en watervoorraden, en de al schaarse zorgmogelijkheden.