Cowboy-fascisme slaat toe in VS

Sinds dit stuk van een week geleden slaan Trump, Musk en Poetin alweer verder om zich heen. Websites van de Amerikaanse overheid worden op zwart gezet als zij verwijzingen naar genderideologie bevatten. Alles wat hulp of respect betekent voor meer vrouwen in overheidsdienst, voor lhbti- of gekleurde mensen wordt eruit geflikkerd.

Terwijl de 1500 gevangen misdadigers die het Capitool hebben bestormd met de bedoeling de verkiezingsuitslag van 2020 te vernietigen dus een staatsgreep te plegen- zijn vrijgelaten. Terwijl de aanklagers die hen vervolgd hebben en ook degenen die Trumps aandeel daarin hebben blootgelegd, zijn ontslagen. Waarheid en gerechtigheid worden op hun kop gezet.

Dagelijks komen er ijselijke berichten uit de VS. Musk heeft het ontwikkelingswerk van US-AID stopgezet, vrijwel helemaal. Zeer in het voordeel van China, die graag de gaten gaat opvullen en daarmee zijn totalitaire invloed in de wereld kan uitbreiden. Musk heeft US-AID ervan beschuldigd heimelijk aan ‘bio-wapenonderzoek’, waaronder Covid-19’ te werken. Complottheorieēn waarvan Poetin, die daarmee begonnen was, watertandt. Het lijkt alsof zijn geheime dienst BSF een nieuw agentschap, compleet met staatsgezag, geopend heeft in Washington DC, in het hart van de Westerse macht. Ondertussen rukken zijn legers op in de Donbas en aan de Noordpool.

Trump en Poetin knijpen samen de bek van hun tang om Europa dicht.