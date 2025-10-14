Countryrockklassieker du jour: Home to Houston

Inmiddels weten we dat het veel erger kan dan George Bush Jr, maar dat wist Steve Earle zo’n twintig jaar geleden natuurlijk niet. Op The Revolution Starts Now uit 2004 haalde Steve flink uit naar de toenmalige president van de VS, en vooral naar diens idiote besluit Irak binnen te vallen. Het is niet Earle’s beste album – en uiteraard politiek nogal gedateerd – maar +1 voor de goede bedoelingen. Gelukkig weet Steve al te opzichtige sloganeering te vermijden door zich te concentreren op de gevolgen van de oorlog voor “gewone mensen”. Home to Houston is één van de betere songs van het album, over een (militaire) vrachtwagenchauffeur die er na een aantal onaangename ervaringen diepe spijt van heeft vrijwillig naar Irak vertrokken te zijn.
When I pulled out of Basra, they all wished me luck
Just like they always did before
With a bulletproof screen on the hood of my truck
And a Bradley on my back door
I wound her up and I shifted down
I offered this prayer to my Lord
[Chorus]
I said, “God, get me back home to Houston alive
And I won’t drive a truck anymore”
[Verse 2]
Yes, early in morning, I’m rolling fast
I’m hauling nine thousand gallons of high-test gas
Sergeant on the radio hollering at me
Said, “Look out up ahead here come a R P G”
[Chorus]
If I ever get home to Houston alive
Then I won’t drive a truck anymore
[Verse 3]
Well, I’ve driven the big rigs for all of my life
And my radio handle’s strain
Down steep mountain roads on the darkest of nights
I had ice water in my veins
And I come over here because I just didn’t care
Now I’m older and wiser by far
I won’t drive a truck anymore
[Verse 4]
Yeah, great God Almighty, what was wrong with me?
I know the money’s good, but buddy, can’t you see?
You can’t take it with you and ain’t no lie
I don’t want to let them get me, I’m too young to die
[Chorus]
If I ever get home to Houston alive
Then I won’t drive a truck anymore