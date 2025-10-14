Countryrockklassieker du jour: Home to Houston

[Verse 4] Yeah, great God Almighty, what was wrong with me? I know the money’s good, but buddy, can’t you see? You can’t take it with you and ain’t no lie I don’t want to let them get me, I’m too young to die

[Verse 3] Well, I’ve driven the big rigs for all of my life And my radio handle’s strain Down steep mountain roads on the darkest of nights I had ice water in my veins And I come over here because I just didn’t care Now I’m older and wiser by far

[Verse 2] Yes, early in morning, I’m rolling fast I’m hauling nine thousand gallons of high-test gas Sergeant on the radio hollering at me Said, “Look out up ahead here come a R P G”

[Verse 1]When I pulled out of Basra, they all wished me luckJust like they always did beforeWith a bulletproof screen on the hood of my truckAnd a Bradley on my back doorI wound her up and I shifted downI offered this prayer to my Lord

Inmiddels weten we dat het veel erger kan dan George Bush Jr, maar dat wist Steve Earle zo’n twintig jaar geleden natuurlijk niet. Op The Revolution Starts Now uit 2004 haalde Steve flink uit naar de toenmalige president van de VS, en vooral naar diens idiote besluit Irak binnen te vallen. Het is niet Earle’s beste album – en uiteraard politiek nogal gedateerd – maar +1 voor de goede bedoelingen. Gelukkig weet Steve al te opzichtige sloganeering te vermijden door zich te concentreren op de gevolgen van de oorlog voor “gewone mensen”. Home to Houston is één van de betere songs van het album, over een (militaire) vrachtwagenchauffeur die er na een aantal onaangename ervaringen diepe spijt van heeft vrijwillig naar Irak vertrokken te zijn.

