Connie Francis RIP

Concetta Franconero, artiestennaam Connie Francis, is vandaag overleden. Zij hoort vooral bij de tijd tussen rock’n’roll en beat, popmuziek die soms als “popcorn” wordt aangeduid.



My happiness, keuze van Jet_030



Stupid Cupid, keuze van Dada

Ieders lieveling:



Everybody’s somebody’s fool

Opgedragen aan Dr. Doowop ז״ל



Tzena Tzena Tzena

Mijn stiekem geliefde nummer, snikken in 1967



My heart cries for you

Een gepast slot eigenlijk voor dit overzicht.

– Uitgelichte afbeelding: By ABC Television – eBay itemphoto frontphoto back, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18479244