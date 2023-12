Congres opent onderzoek naar antisemitisme op Amerikaanse universiteiten

De onderwijscommissie van het Amerikaanse Congres start een onderzoek naar antisemitisme op elite-universiteiten. Aanleiding is een hoorzitting van het Congres over antisemitisme op de campus, eerder deze week. De universiteiten liggen al een tijdje onder vuur omdat ze onvoldoende optreden tegen het genocidale antisemitisme dat schering en inslag is bij pro-Palestijnse manifestaties op de campussen.

Tijdens bovengenoemde hoorzitting werden de voorzitters van het Massachusetts Intstitute of Technology (MIT) en de universiteiten van Pennsylvania en Harvard gegrild door Republikeinse – en ook een aantal Democratische – leden van het Congres over het endemische antisemitisme op Amerikaanse universiteiten.

De universiteitsbestuurders beriepen zich bij elke kritische vraag op de vrijheid van meningsuiting, wat tot grote woede leidde bij een aantal leden van het Congres.

Met name Afgevaardigde Elise Stefanik (GOP) ging er hard in. Ze vroeg herhaaldelijk of haatzaaien en “oproepen tot genocide op Joden” de gedragscode van de universiteit zouden schenden, een vraag waarop ze vooral ontwijkende antwoorden kreeg.

Volgens Liz Magill (Penn) hing het vooral van de context af of haatzaaien het beleid van Penn zou schenden, terwijl Claudine Gay (Harvard) niet verder kwam dan “”als de toespraak overgaat in gedrag, is dat in strijd met ons beleid”.

Het treurige optreden van de universiteitsbestuurders – die zich wel wat beter hadden mogen voorbereiden – was natuurlijk koren op de molen van de Republikeinen, die al hun vooroordelen over “woke universiteiten” bevestigd zagen.

Ook veel Democraten lieten zich niet onbetuigd. Het Witte Huis betitelde in een officiële verklaring het optreden van de unipresidenten als “monstrous and antithetical to everything we represent as a country.”

Al met al was het een trieste vertoning, met arrogante, wereldvreemde universiteitsbestuurders en hypocriete Republikeinse Afgevaardigden die hun kans schoon zagen korte metten te maken met “linkse universiteiten”.

Als de Afgevaardigden integer waren geweest, had het een goede discussie op kunnen leveren over het antisemitisme van de intersectionele secte en het onvermogen (of de onwil) van universiteiten Joodse studenten te beschermen.

Als, want wanneer je voor het aanzwengelen van dergelijke discussies afhankelijk bent van mensen als Elise Stefanik is het treurig gesteld met je land. Stefanik heeft wat betreft antisemitisme kilo’s boter op haar hoofd. Zo verkondigde ze vorig jaar nog de omvolkingstheorie, die ook binnen extreemrechts in Nederland buitengewoon populair is. De omvolkingstheorie claimt dat links en/of de Joden erop uit zijn de witte bevolking van Europa en de VS te vervangen door migranten uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Stefanik is natuurlijk wel zó slim de term “Joden” niet te gebruiken, maar binnen extreemrechts weet men precies wat er bedoeld wordt met “Democrats desperately want wide open borders and mass amnesty for illegals allowing them to vote”:

De idiote vertoning in het Congres heeft – buiten knetterrechtse Republikeinen met kilo’s boter op hun hoofd – eigenlijk alleen maar verliezers opgeleverd. Diverse rijke donateurs hebben inmiddels gezegd geen geld meer te zullen doneren:

Voor de universiteiten is dat een ramp. Amerikaanse universiteiten zijn voor veel van hun programma’s (vrijwel) geheel afhankelijk van donaties. De universiteitsbestuurders hebben de afgelopen dagen wanhopig geprobeerd te redden wat er nog te redden valt, maar inmiddels wordt er al luidkeels geroepen om hun ontslag.

Voor de universiteiten kan het allemaal nog veel erger worden. Virginia Foxx, de voorzitter van de onderwijscommissie, heeft al aangekondigd ook andere universiteiten bij het onderzoek te zullen betrekken. M.a.w: niemand is veilig. Op termijn zou het ertoe kunnen leiden dat het bestaansrecht van hele vakgroepen ter discussie wordt gesteld. En dit keer hoeven de universiteiten niet te rekenen op de steun van de Democraten.

Uitgelichte afbeelding: Elise Stefanik met George Bush – By Elise Stefanik – Twitter of Rep. Elise Stefanik, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106281997