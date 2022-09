Congolese raket van Afrikaanse Einstein staat klaar

Leeswaarschuwing! Zeer Steile Leercurve. Hersenriemen vast? Okee: …three-two-one… Lift Off!



In augustus 2021 besloot de Congolese raketbouwer Jean-Patrice Keka geen dieren meer de ruimte in te schieten met zijn raketten. De vooral Amerikaans-Britse dierenactivitstengroep PETA prees hem daarvoor openlijk. Er was namelijk een paar jaar jaar terug één rat genaamd Kavira bij een mislukte lancering omgekomen. (Peta draaft verrukkelijk door. Kon ik dat maar… )

Keka is alweer toe aan zijn zesde lancering. Zijn bedrijf heet Développement Tous Azimuts (DTA) en is nu bezig met hun Troposphere 6 raket. Die had al in 2020 de lucht in moeten gaan, na vijf voorgangers. Hoewel Keka stelt dat deze rond € 50.000 kost en het geld er schijnt (of scheen) te zijn – is er kennelijk iets tussen gekomen. Misschien covid. De Artemis van de NASA doet het voor $ 2 miljard – nee, ik kan niet zeggen hoeveel keer de Congolese raket dat is. Héééél Veel.

DTA krijgt geld van fans uit Zwitserland die daar een crowdfunding hebben opgezet. Ze deden een gooi naar ZwF 20.000 in 2019, en – ja, logisch met zo’n bedrag – dat lukte ruimschoots. Grootste Zwitserse fan is een regisseur en musicus, Christian Denisart.

De raket wordt als het ware ‘op zijn Afrikaans’ gebouwd met veel handigheid, veel informeel geregel en veel hergebruik. Volgens Keka proberen ze alles in Afrika te maken of te bestellen. De speciale vaste brandstof maken ze bijvoorbeeld ook zelf.

U kunt nu weer ontspannen, dit is het einde van de steile leercurve. Tot de volgende!

