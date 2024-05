Concert Jerusalem Quartet gaat op een latere datum alsnog door

Het afgelaste concert van het Jerusalem Quartet in het Concertgebouw gaat op een latere datum gewoon door. Dat heeft de directie van het Concertgebouw vandaag bekend gemaakt.

Concerten Jerusalem Quartet verplaatst naar latere datum Statement naar aanleiding van concerten Jerusalem Quartethttps://t.co/I9iOUq7J0p — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) May 15, 2024

Gisteren werd bekend dat het concert van het Israëlische kwartet was geannuleerd vanwege aangekondigde demonstraties en acties van gewelddadige islamo-gauchisten uit de neomaoïstische/nepanarchistische hoek. Daar kwam om voor de hand liggende redenen nogal wat kritiek op. In eerste instantie had ik wel begrip voor het besluit, want het Concertgebouw moet natuurlijk de veiligheid van de bezoekers kunnen garanderen en we weten inmiddels waar de antisemitische knokploegen toe in staat zijn. Vandaag werd echter duidelijk dat het Concertgebouw geen contact had opgenomen met gemeente, OM en politie. Dat je op advies van gemeente/politie iets cancelt is begrijpelijk en terecht, dat je dat doet omdat je bang bent voor een stelletje islamogauchisten is nog wel even iets anders.

De volledige verklaring van het Concertgebouw vind je hier. Hieronder ook nog maar eens een omhooggestoken middelvinger naar de intersectionele, postkoloniale barbaren van Waan Wereld, Doorbraak, BIJ1 en IS:

