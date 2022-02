Complotnazi’s belagen Labourleider

Labour-leider Keir Starmer en Lagerhuislid David Lammy zijn gisteren buiten het Lagerhuis bedreigd door een groep extreemrechtse complotgekken. Een van de wappies zwaaide met een strop. Anderen schreeuwden ‘pedofiel’ en het in fascistische kringen altijd populaire ‘verrader!’ naar de oppositieleider. Starmer moest door de politie ontzet worden.

Aanleiding voor deze agressie is de beschuldiging dat Starmer in zijn tijd als Director of Public Prosecutions (DPP) verantwoordelijk zou zijn geweest voor het besluit kindermisbruiker Jimmy Saville niet te vervolgen.

De beschuldiging is afkomstig van fascistische hoaxsites en mist elke grond. Vorige week werd ze echter in het Lagerhuis herhaald door premier Boris Johnson. Johnson heeft – net als Trump – geen principiële bezwaren tegen het opjutten van het fascistische plebs als dat zo uitkomt.

Johnson’s optreden leidde ertoe dat zijn belangrijkste politieke adviseur opstapte. Ook diverse Lagerhuisleden van de Conservatieve partij leverden felle kritiek op hun eigen premier.

Johnson heeft het optreden van het fascistische plebs inmiddels veroordeeld, maar weigert zijn excuses aan te bieden. De voorzitter (Speaker) van het Lagerhuis wees er vandaag in het Lagerhuis op dat ‘woorden gevolgen hebben’. Johnson’s woorden waren volgens Sir Lindsay Hoyle ‘ongepast’ (‘inappropriate’). Hieronder de slappe verklaring van Hoyle. Wij verlangen hevig terug naar John Bercow.

Uitgelichte afbeelding: By Chatham House – Keir Starmer QC, Director of Public Prosecutions, Crown Prosecution Service, UKUploaded by January, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24507515