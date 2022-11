Complotgek David Icke niet welkom in Nederland

De extreemrechtse complotgek en antisemiet David Icke mag de komende twee jaar het Schengengebied niet in. Dat staat in een brief die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens het kabinet stuurde aan het Britse warhoofd.

Icke zou komende zondag spreken op een manifestatie van Samen voor Nederland, een wappie-samenwerkingsverband waarvan o.a. FVD deel uitmaakt. Zowel linkse als rechtse organisaties hadden opgeroepen de toespraak van Icke te verstoren. Er circuleerden zelfs oproepen Icke letterlijk de stad uit te gooien. Het kabinet grijpt die voornemens nu dankbaar aan om Icke de toegang tot het land te ontzeggen: “De zorg is gerechtvaardigd dat uw voordracht in de Nederlandse context spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken en daarmee de openbare orde en openbare rust kan verstoren.”

Daarnaast zegt het IND dat de uitspraken van Icke gevaarlijk zijn in een tijd waarin“geweld tegen, of bedreiging van politici toeneemt, zoals bijvoorbeeld bij de recente protesten van boeren”. Een waarheid als een koe, al vraag ik me af waarom FVD en boerenknokploeg FDF dan niet allang verboden zijn. Het IND legt wél expliciet de link naar Baudet, dus misschien volgt er op termijn tóch actie tegen FVD. Het wordt tijd dat de liberale democratie zichzelf gaat verdedigen tegen de mensen die haar willen begraven:

De brief van IND kun je lezen op de website van Icke. Uiteraard geen link, want wij gaan niet bijdragen aan het aantal hits van fascosites. Screenshots hier.

Bijna vergeten, maar noodzakelijk omdat we anders weer mailtjes krijgen van vervelende, domrechtse clowns als Alfred Vierling die op hoge toon eisen dat we met bewijzen komen:

>> Misschien hier maar eens beginnen: volgens Icke is Hitler van joodfse afkomst, een pion in de handen van de Rothschilds die hem gebruikten om de Holocaust in gang te zetten. >> pic.twitter.com/AvnodiydX7 — Pepijn van Erp (@pjvanerp) November 3, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler – David Icke, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110411142