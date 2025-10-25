CNN: Trump overweegt aanvallen op cocaïnefabrieken in Venezuela

Volgens CNN overweegt Trump cocaïnefabrieken en drugssmokkelroutes te bombarderen. Een definitief besluit zou nog niet zijn genomen.

Het is in elk geval duidelijk dat er een aanzienlijke militaire escalatie plaatsvindt in de Caraïbische Zee. Minister van Defensie Pete Hegseth heeft het meest geavanceerde vliegdekschip van de marine, dat momenteel in de Middellandse Zee gestationeerd is, naar het Caraïbisch gebied gestuurd.

Het Amerikaanse leger voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten in internationale wateren. Daarbij zijn volgens Hegseth 43 mensen om het leven gekomen. Of het daadwerkelijk drugssmokkelaars betrof is twijfelachtig. Trump en Hegseth hebben daar in elk geval nooit enig bewijs voor geleverd. De aanvallen zijn ook in strijd met het internationale recht, maar dat interesseert Trump helemaal niks. Vroeger hield de Amerikaanse kustwacht de opvarenden aan en werden de drugs in beslag genomen, maar aan de huidige Amerikaanse regering zijn dergelijke subtiliteiten niet besteed. Might makes right.

Venezuela is bepaald niet de grootste cocaïneproducent van Latijns-Amerika. De aanvallen hebben vermoedelijk dan ook meer te maken met Trumps afkeer van het – in naam – linkse regime van de Venezolaanse president Maduro. Maduro is een autocratische griezel die met behulp van gemanipuleerde verkiezingsuitslagen en een flinke dosis repressie aan de macht blijft. Als je uit bent op een buitenlands avontuur is er voor een rechtse Amerikaanse regering geen beter doelwit te bedenken.

Of zo’n avontuur Trumps aanhang zal bevallen is maar zeer de vraag. Die aanhang voelt over het algemeen weinig voor buitenlandse avonturen, korte metten maken met de binnenlandse vijand (lees: migranten en “links”) heeft een veel hogere prioriteit. Trumps voormalige adviseur Steve Bannon is zelfs een uitgesproken tegenstander van militaire interventies in Latijns-Amerika.

Bron

Uitgelichte afbeelding: Maduro – Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82567239