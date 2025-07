Cleo Laine ruste in vrede

We blijven aan het uitluiden. Donderdag is Cleo Laine op de gezegende leeftijd van 97 jaar overleden. Cultuurbarbaar als ik ben ken ik alleen dit crossovernummer naar de popprogramma’s. Maar wat fijn het na zestig jaar weer te horen, ook al is de aanleiding treurig.



If we lived on top of a mountain

De grootste jazzangeres van Groot-Brittannië, maar wat kies ik van haar werk dat ik behalve die single niet ken?



I got plenty o’ nuttin’, met Ray Charles.

Atonaal, ze was veelzijdig.



Pierrot lunaire van Arnold Schönberg, met het Nash Ensemble

Maar eens verder haar werk verkennen…

– Uitgelichte afbeelding: By Jack de Nijs for Anefo / Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31504850