Christine Perfect (McVie), ruste in vrede

Christine Perfect (McVie) overleden. In grote trekken wordt bij Krapuul de vroege blueszangeres herdacht.

Keuze van onze makker Jet_030:



I’m on my way

Een eerste keus van AJvdK, Chicken Shack:



Crazy ‘bout you baby

Voor Pyt gaat er niets boven Chicken Shack’s versie:



I’d rather go blind

Mijn eerste keus, officieel solowerk, 1970:



When you say. Pure schoonheid, nietwaar.

– Uitgelichte afbeelding: Door Raph_PH – A cropped version of File:BuckMcVieOhio031117-50 (37650690384).jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68877685