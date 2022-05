Chris Hayes: “The good man with a gun is BS”

Chris Hayes van MSNBC slaat de spijker op zijn kop (en heeft moeite zijn zelfbeheersing te bewaren rond 11.45) als hij zegt dat het Republikeinse, door hun grote sponsor NRA geïnspireerde, sprookje dat “the only thing that can stop a bad man with a gun is a good man with a gun” nu volledig doorgeprikt is:

De bad men with guns blijken om te beginnen tegenwoordig namelijk aanzienlijk zwaarder bewapend te zijn dan de standaard beveiliger of agent (zowel in Buffalo als in Uvalde), met als gevolg dat in Uvalde de lokale politie gewoonweg niet naar binnen durfde te gaan omdat ze dan wel eens neergeschoten zouden kunnen worden. Het was een eenheid van de Border Patrol die tenslotte wèl ingreep (tegen de aanwijzingen van de lokale politie in).

Maar ook al rust je de politie standaard met AR-15s uit, moet er dan permanent op elke school een half peloton agenten met AR-15s aanwezig zijn? En met een AR-15 heb je in een paar minuten tientallen mensen gedood, daar is het namelijk een assault rifle voor. Dat gaat niemand tegenhouden zolang die dingen vrij verkrijgbaar zijn, en al helemaal niet als willekeurig welke 18-jarige incel met geweldsfantasieën er, zoals in Texas, zonder enige belemmering aan kan komen.

