Cholera verspreidt zich snel in DR Congo

De Democratische Republiek Congo kampt met een van de ergste uitbraken van cholera in de voorbije tien jaar. Hulporganisaties pleiten voor een snelle internationale respons om erger te voorkomen.

Inmiddels zijn al 20 van de 26 Congolese provincies getroffen door de uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn dit jaar al meer dan 58.000 vermoedelijke gevallen geregistreerd en zijn er minstens 1700 doden gevallen.

“Waar onze teams ook actief zijn, de situatie is alarmerend: bestaande structuren zijn niet uitgerust om cholera te bestrijden en er is een tekort aan medische benodigdheden en vaccins”, zegt Ton Berg van Artsen zonder Grenzen in Zuid-Kivu.

De situatie blijft verslechteren en verspreidt zich naar nieuwe regio’s, ook provincies waar cholera voorheen niet endemisch was. Overstromingen, conflicten en ontheemding maken de crisis erger. En dan moet het regenseizoen nog starten.

