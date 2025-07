Cholera eist nu vier doden per dag in Congo

Na zes maanden oorlog in de Democratische Republiek Congo (DRC) rukt cholera steeds sneller op. Sinds januari zijn er al meer dan 35.000 vermoedelijke gevallen geregistreerd en minstens 852 sterfgevallen gemeld – of meer dan vier doden per dag.

Toen M23-strijders in januari Goma innamen, kregen burgers het bevel binnen 72 uur naar hun dorpen terug te keren. Meer dan 3,16 miljoen mensen hebben dat sindsdien gedaan, maar hun huizen waren tot puin herleid en het hulpsysteem stond op instorten. Vooral cholera vormt een bedreiging. Omdat de watervoorziening was verwoest, moesten gezinnen drinken uit vervuilde beken en stilstaande meren. De basisgezondheidszorg is ingestort, ziekenhuizen hebben geen medicijnen meer en sanitaire voorzieningen liggen in puin. In sommige van de zwaarst getroffen gebieden, zoals Sake en Minova, delen vijfhonderd mensen nu één waterkraan. – Lees verder bij de bron, IPS

