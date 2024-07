China in Belarus; Hoofddoek; Tibetaan; Ieper; Kathedraal

China in Belarus? En Polen?

Ja, zoals CNN op 9 juli en de NRC al op de 13de meldt: Chinese militairen oefenen in Belarus, mogelijk om een inval in Belarus te voorkomen. Newsweek – tijdje niet gezien! – heeft het over gezamenlijke nucleaire oefening van Belarus met Rusland.

De Poolse legerleiding, opperbevelhebber Kukula, zegt dat Polen zich moet voorbereiden op een echte oorlog. dat vanwege de doorgaande militaire opbouw in Belarus en Rusland volgens Reuters op 10 juli. Maar dat kan ook de aloude militaire druk op regeringen om meer speelgoed zijn. Raar: NL media melden dit niet, Duitse media, Britse, MSN en Yahoo etc wel.

Hoofddoeken

In de Carrefour hypermarché in Amiens in N-Frankrijk zagen we bij de wijnen een non in habijt met sluier. Ze ging haar gang, net als wij. Er waren ook andere vrouwen met een vaste hoofdbedekking. Ik ben tegen elk geloof in een god en uitingen ervan. Tsja, kleding – dat moet dan maar. Als jochie van vijf op de nonnen-kleuterschool trok ik met mijn vriendjes de sluiers wel eens van hun hoofden tijdens het speelkwartier. Kortgeknipte kapsels. Ik kreeg destijds geen straf, zo verbaasd waren ze.

Tibetaan

We bezochten de Menenpoort te Ieper, het bekendste WO-I-fenomeen na Verdun, dit plaatsje dat volledig in puin lag in 1918. maar fantastisch herbouwd is. Daar blazen soldaten elke avond – weer of wind, kerst of nieuwjaar, de ‘Last Post’, ter herinnering aan de bevrijding door geallieerde soldaten (Britten, Australiërs, Canadezen) in 1918. We spraken een Australische vrouw wier overgrootvader daar in WO-I zat. Haar vriend was een Tibetaan, vertelde dat zijn grootvader maar liefst 24 jaar gevangene was van de Chinezen. Niet vanwege daden, maar opvattingen. De vriend was twintig jaar geleden naar Australië gevlucht, met vrij veel moeite. De vrijheid voor Tibet lijkt verder weg dan ooit.

Ieper

Ik was nog nooit in Ieper geweest, maar diverse kennissen wel. In het centrum staat de lakenhal, de grootste van Vlaanderen en zodoende van de wereld en juist fantastisch gerestaureerd. Het gebouw was in 1914 net klaar na een restauratie toen het in WO-I vrijwel helemaal afbrandde – zoals de hele stad in puin werd geschoten, à la Gaza. Het herrezen gebouw uit ongeveer 1230 deed mij de mond openvallen, vooral door het belfort met een hoogte van 70 m. Het gebouw is overigens groter dan de hallen van Gent en Brugge.

Het opmerkelijk is de enorme politieke wil door de eeuwen heen om dit pre-Marxistische en nog redelijk onschuldig kapitalistische cultuurgoed in stand te houden – en dat in een stad van nu slechts 35.000 mensen, een soort Bussum. De binnenstad van Warschau was overigens ook geheel vernietigd en herbouwd, net als Dresden of Rotterdam (nou ja) – het Tsjechische Lidice helaas niet. Ook Gaza kan dus herbouwd worden. Of dat zal gebeuren?

Kathedraal

In mijn stukje over Amiens vergat ik te vermelden dat de kathedraal daar de grootste van Frankrijk is en ook twee keer zo groot als de Notre Dame in Parijs. Wereldwijd haalt Amiens overigens plaats 23. Volgens de bijbel echter zijn kerkgebouwen volkomen overbodig, zoals ik ook even vergeten was. De hele RK-kermis is bedacht om volledig verkeerde en laag-menselijke redenen, net als de islam-kermis. En toch, als je daar in Amiens komt…

