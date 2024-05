Chaos in Soedan doet Al Qaeda dromen van terugkeer naar historisch bolwerk

De aanhoudende chaos in Soedan maakt het land aanlokkelijk voor een terugkeer van Al Qaeda. De burgeroorlog in het land krijgt weinig aandacht, maar het Westen let maar beter op om een herhaling van de geschiedenis te voorkomen, zegt expert Terrorismebestrijding Sara Harmouch.

“Het moment van Soedan is aangebroken; chaos is onze kans om de zaden van de jihad te zaaien”, waarschuwde Abu Hudhaifa Al Sudani, een hooggeplaatste Al Qaeda-leider, in een manifest van oktober 2022.

Zijn woorden leken toen misschien nog voorbarig, maar een jaar nietsontziende burgeroorlog heeft Soedan nu precies in het soort chaos gestort waarin terroristische groeperingen gedijen. Het risico dat Al Qaeda terrein wint in het land is nu zeer reëel. Het brengt naar mijn mening niet alleen Soedan zelf in gevaar, maar ook de regionale – en mogelijk zelfs de mondiale – veiligheid.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Henry Wilkins/VOA – https://www.voanews.com/a/number-of-refugees-who-fled-sudan-for-chad-double-in-week-/7095241.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132039457