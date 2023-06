Chaos in Rusland

In Rusland is de verwarring nu compleet. Poetin en Prigozhin zijn onvindbaar, Shoigu zit blijkbaar nog steeds op zijn post (net als de hele legertop), en op sociale media circuleren video’s waarop te zien is hoe leden van de Wagnermilitie vermoord/geëxecuteerd worden door leden van de Tsjetsjeense Kadyrov-militie:

De Nacht van de Lange Messen. Het Russische leger zou leden van Wagner executeren. https://t.co/Rg7k2vJgW2 — Hidde Bouwmeester (@H_Bouwmeester) June 26, 2023



Zaterdag werd gezegd dat Poetin en Prigozhin een overeenkomst hadden gesloten, waarbij Prigozhin in ruil voor het stopzetten van zijn opmars naar Moskou naar Belarus mocht vertrekken en geen strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek zou krijgen. Russische media melden inmiddels dat het strafrechtelijk onderzoek naar Prigozhin gewoon doorgaat.

Kommersant says the FSB is still investigating Prigozhin for his armed uprising and has not dropped the charges, despite the Kremlin saying this would happen as part of the deal with Wagner https://t.co/RIZascDVr3 — max seddon (@maxseddon) June 26, 2023



De leider van Wagner doet er het zwijgen toe, overigens net als Poetin.

Grote vraag is natuurlijk wat Prigozhin tot zijn couppoging gedreven heeft. Veel waarnemers denken dat Prigozhin verwachtte door Poetin gesteund te worden. Die koos echter de kant van het leger en het ministerie van Defensie. Op dat moment moet Prigozhin zich gerealiseerd hebben dat hij verkeerd gegokt had. Mogelijk dat hij Moskou in kon nemen, maar wat dan? De gevangenissen legen en dan maar zien wat er gebeurt?

Volgens die interpretatie van de gebeurtenissen was het nooit Prigozhin’s bedoeling de politieke macht te grijpen. Toen het erop leek dat die macht hem in de schoot geworpen zou worden, raakte hij in paniek en koos hij het hazepad. Alles FWIW, uiteraard.

Samenvattend:

– Girkin demands Prigozhin to be hung.

– Prigozhin wants to kill Shoigu, but goes to king potato

– Lame duck Putin is nowhere to be seen

– Kadyrov makes selfies on empty bridges

– Margarita Simonyan asks why Russia needs anyway the Ukrainian oblast Like I mentioned on Saturday.… — (((Tendar))) (@Tendar) June 26, 2023

Wat op zich wel prima zou zijn, ware het niet Rusland een aanzienlijk nucleair arsenaal heeft. Als warlords als de zwaar gestoorde Kadyrov – het kan echt nog véél erger dan Prigozhin – daar de beschikking over krijgen is het leed voor de rest van de wereld niet te overzien.

