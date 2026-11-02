Chanson du jour: Ni Dieu Ni Maître

De leuze “Geen God, geen meester” werd in 1880 bedacht door de revolutionaire Franse socialist Louis-Auguste Blanqui. Blanqui was zelf geen anarchist, maar de kreet werd onmiddellijk opgepakt door anarchisten. De leuze vat doel en streven van de anarchistische beweging perfect samen: een absolute afwijzing van zowel kerkelijke autoriteit (God) als de hiërarchische macht van staat en kapitalisme (de meester).
Ni Dieu ni maître is eigenlijk een aanklacht tegen de doodstraf, die in Frankrijk pas in 1981 werd afgeschaft. Ferré kiest voor de verschoppeling die op het schavot eindigt (Cette procédure qui guette/Ceux que la société rejette) en bekritiseert zowel de hypocriete burgerlijke moraal – een terugkerend thema in zijn werk – als de Kerk (cette parole d’Évangile qui fait plier les imbéciles).
Aan het slot van het chanson richt Ferré zich als een oudtestamentische profeet rechtstreeks tot de luisteraar: Cette parole de prophète/Je la revendique et vous souhaite/Ni Dieu ni maître!
La cigarette sans cravate
Qu’on fume à l’aube démocrate
Et le remords des cous-de-jatte
Avec la peur qui tend la patte
Le ministère de ce prêtre
Et la pitié à la fenêtre
Et le client qui n’a peut-être
Ni Dieu ni maître
Le fardeau blême qu’on emballe
Comme un paquet vers les étoiles
Qui tombent froides sur la dalle
Et cette rose sans pétales
Cet avocat à la serviette
Cette aube qui met la voilette
Pour des larmes qui n’ont peut-être
Ni Dieu ni maître
Ces bois que l’on dit de justice
Et qui poussent dans les supplices
Et pour meubler le sacrifice
Avec le sapin de service
Cette procédure qui guette
Ceux que la société rejette
Sous prétexte qu’ils n’ont peut-être
Ni Dieu ni maître
Cette parole d’Evangile
Qui fait plier les imbéciles
Et qui met dans l’horreur civile
De la noblesse et puis du style
Ce cri qui n’a pas la rosette
Cette parole de prophète
Je la revendique et vous souhaite
Ni Dieu ni maître
Uitgelichte afbeelding: Blanqui – By Appert, Eugène (Châteauroux, 13–03–1830), photographe – https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/blanqui-louis-auguste-1805-1881-revolutionnaire-et-activiste-il-est-de#infos-principales, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=194768464