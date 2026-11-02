Chanson du jour: Ni Dieu Ni Maître

De leuze “Geen God, geen meester” werd in 1880 bedacht door de revolutionaire Franse socialist Louis-Auguste Blanqui. Blanqui was zelf geen anarchist, maar de kreet werd onmiddellijk opgepakt door anarchisten. De leuze vat doel en streven van de anarchistische beweging perfect samen: een absolute afwijzing van zowel kerkelijke autoriteit (God) als de hiërarchische macht van staat en kapitalisme (de meester).

Ni Dieu ni maître is eigenlijk een aanklacht tegen de doodstraf, die in Frankrijk pas in 1981 werd afgeschaft. Ferré kiest voor de verschoppeling die op het schavot eindigt (Cette procédure qui guette/Ceux que la société rejette) en bekritiseert zowel de hypocriete burgerlijke moraal – een terugkerend thema in zijn werk – als de Kerk (cette parole d’Évangile qui fait plier les imbéciles).

Aan het slot van het chanson richt Ferré zich als een oudtestamentische profeet rechtstreeks tot de luisteraar: Cette parole de prophète/Je la revendique et vous souhaite/Ni Dieu ni maître!

La cigarette sans cravate

Qu’on fume à l’aube démocrate

Et le remords des cous-de-jatte

Avec la peur qui tend la patte

Le ministère de ce prêtre

Et la pitié à la fenêtre

Et le client qui n’a peut-être

Ni Dieu ni maître

Le fardeau blême qu’on emballe

Comme un paquet vers les étoiles

Qui tombent froides sur la dalle

Et cette rose sans pétales

Cet avocat à la serviette

Cette aube qui met la voilette

Pour des larmes qui n’ont peut-être

Ni Dieu ni maître

Ces bois que l’on dit de justice

Et qui poussent dans les supplices

Et pour meubler le sacrifice

Avec le sapin de service

Cette procédure qui guette

Ceux que la société rejette

Sous prétexte qu’ils n’ont peut-être

Ni Dieu ni maître

Cette parole d’Evangile

Qui fait plier les imbéciles

Et qui met dans l’horreur civile

De la noblesse et puis du style

Ce cri qui n’a pas la rosette

Cette parole de prophète

Je la revendique et vous souhaite

Ni Dieu ni maître

Uitgelichte afbeelding: Blanqui – By Appert, Eugène (Châteauroux, 13–03–1830), photographe – https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/blanqui-louis-auguste-1805-1881-revolutionnaire-et-activiste-il-est-de#infos-principales, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=194768464