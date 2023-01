Chagossianen wantrouwig over onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en Mauritius

Het zogenaamde British Indian Ocean Territory is in 1968 illegaal afgescheiden van Mauritius, dat in dat jaar onafhankelijk werd. De afscheiding is tot in hoogste instantie aangevochten en Groot-Brittannië toont zich nu bereid te onderhandelen over de teruggave aan Mauritius.

Het is wel de bedoeling dat het hoofdeiland van de Chagos Archipel, Diego Garcia, afgescheiden blijft omdat de VS-basis hier “van levensbelang” wordt geacht. Het is momenteel een bijzondere Britse kolonie: er komen bootvluchtelingen van over de Indische Oceaan aan, met name Tamils van Sri Lanka, die voorbestemd zijn afgeschoven te worden naar het vluchtelingenafschuifland tot eeuwige schande, Rwanda.

In de diaspora van Chagossianen heerst twijfel over de onderhandelingen. De gedeporteerde bevolking wordt niet in de besprekingen betrokken. Het wantrouwen wordt tevens aangedreven door het gerucht dat Mauritius de Agalega-eilanden, elders in de Indische Oceaan, aan India “geleast” zou hebben opdat India er een militaire basis zou inrichten. Het gerucht wordt ontkend.

